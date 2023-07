Comment fonctionne le service de voiturier Elit Premium ?

ELIT Premium est une entreprise indépendante qui propose un service de voiturier à partir de l’aéroport de Lyon-Saint Exupéry et de la gare TGV Lyon-Saint Exupéry. Voici comment fonctionne ce service:



Remise de la voiture à l’aéroport ou à la gare :

Lorsque vous arrivez à l’aéroport de Lyon-Saint Exupéry ou à la gare TGV, vous n’avez pas à vous soucier de chercher un espace de stationnement. Au lieu de cela, vous remettez simplement votre voiture à un voiturier ELIT Premium qui vous attend à un point de rencontre préalablement convenu. Après une rapide vérification de votre véhicule, ils prennent en charge votre voiture.



Prise en charge et stationnement :

Une fois que vous avez remis votre voiture au voiturier, ELIT Premium s’occupe de tout. Votre voiture est conduite en toute sécurité vers un parking sécurisé. Vous avez le choix entre un parking couvert ou extérieur, selon vos préférences et la disponibilité. Tous les parkings d’ELIT Premium sont surveillés 24h/24 et 7j/7, garantissant la sécurité de votre véhicule pendant votre absence



Date de retour et confirmation horaire :

Lorsque vous réservez le service de voiturier ELIT Premium, vous fournissez la date et l’heure de votre retour. C’est très important car cela permet à l’équipe d’ELIT Premium de s’assurer que votre voiture est prête et vous attend lorsque vous revenez. Si toutefois il y a un changement dans votre horaire de retour, il est important de le notifier à ELIT Premium le plus tôt possible pour qu’ils puissent ajuster leurs dispositions.



Remise du véhicule à l’aéroport ou à la gare :

À votre retour, un voiturier d’ELIT Premium vous attendra avec votre voiture à l’aéroport de Lyon-Saint Exupéry ou à la gare TGV, à l’heure et à l’endroit convenus. Vous pouvez donc reprendre votre voiture rapidement et facilement, sans perdre de temps à chercher votre véhicule ou à attendre une navette.

En somme, le service de voiturier ELIT Premium est une solution pratique et sûre pour vos besoins de stationnement à l’aéroport de Lyon-Saint Exupéry et à la gare TGV Lyon-Saint Exupéry.